Zendermanager NPO Radio 2 trots op ‘andere’ Top 2000

Na zes dagen zit de Top 2000 er bijna op. Op oudejaarsavond zal vlak voor middernacht Danny Vera met Roller Coaster als nieuwe nummer 1 te horen zijn op NPO Radio 2. Zendermanager Peter de Vries kijkt alvast vol trots terug op de 'corona-editie' van de Top 2000. "Je merkt door de vele belangstelling dat het precies is waar Nederland nu behoefte aan heeft. Ik voel me echt bevoorrecht dat wij voor wat verbinding kunnen zorgen."

Een uitdaging dit jaar was dat het normaal gesproken stampvolle Top 2000 Café een digitale variant kreeg. Die knoop werd een paar weken voor de aftrap van de 'lijst der lijsten' noodgedwongen doorgehakt. "Dat was een enorme uitdaging en ik ga niet ontkennen dat het een spannende operatie was van tevoren. Kunnen we het technisch aan? Wat als er schermen uitvallen of kapot gaan, de verbinding wegvalt of het hele systeem uitvalt?", vertelt De Vries aan het ANP.

De digitale bezoekers zijn op tientallen schermen te zien in de studio. Honderden anderen treffen elkaar van tevoren in de 'wachtruimte'. "Het mooie is dat daar al een gezellige sfeer ontstaat. Iedereen vermaakt zich prima en praat met elkaar. Het is leuk om te gast te zijn bij de mensen thuis. Kijk je bijvoorbeeld 's ochtends dan zie je kinderen spelen en mensen schaamteloos in hun pyjama, terwijl 's avonds mensen in nette kleding een cocktail drinken. En 's nachts vermaakt Giel Beelen het zorgpersoneel dat ondanks alles een feestje bouwt."

Dat Danny Vera, en na jaren niet Queen met Bohemian Rhapsody op de eerste plek staat, vindt de zendermanager erg passen bij dit jaar. "We hadden geen betere nummer 1 kunnen hebben. Het jaar was een Roller Coaster, het is fantastisch dat het een Nederlands product is en het de nummer 1-ontdekking is van Rob Stenders. Ik vind dat het alles bijeenbrengt."