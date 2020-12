Aziatische beurzen gemengd op rustige oudejaarsdag

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers deden het rustig aan op de laatste dag van het coronajaar 2020. De grote financiële markten in Japan en Zuid-Korea bleven dicht vanwege de viering van Nieuwjaar. Vrijdag zijn alle belangrijke beurzen in de regio gesloten. In Hongkong en Sydney waren de beurzen een halve dag open. De Hang Seng-index in Hongkong eindigde 0,3 procent hoger en de Australische All Ordinaries zakte 1,4 procent.