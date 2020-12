Colombia vernietigt recordhoeveelheid cocagewassen

De Colombiaanse regering is er voor het tweede jaar op rij in geslaagd een recordhoeveelheid cocagewassen te vernietigen, heeft de regering woensdag gemeld. Het land blijft vooralsnog ‘s werelds grootste producent van cocaïne.

‘We hebben het hoogste niveau van handmatige vernietiging van coca ooit bereikt in Colombia”, aldus president Ivan Duque in een verklaring. Volgens hem gaat het om 130.000 hectare aan gewassen. Vorig jaar vernietigde Colombia nog 94.000 hectare aan cocaplanten, de belangrijkste grondstof voor cocaïne.

In de strijd tegen het witte poeder en de bloedige handel erin zette Colombia dit jaar volgens Duque ook records neer met de inbeslagname van 498 ton cocaïne en de vernietiging van 5447 drugslaboratoria.

Sinds Duque in 2018 aan de macht kwam, heeft zijn conservatieve regering van de strijd tegen de drugshandel een prioriteit gemaakt. Het Zuid-Amerikaanse land wil de teelt van cocaplanten tussen 2022 en 2023 halveren. Hoewel de regering volgens Duque voor alle doelstellingen op schema ligt, is de totale oppervlakte van cocagewassen in zijn land volgens de VN met slechts 9 procent afgenomen.