‘Brexitdeal over visserij slechter dan zwartste scenario’

De deal die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben gesloten over de visserij pakt veel slechter uit dan waar de Nederlandse vissers in hun zwartste scenario’s rekening mee hielden. Tot die conclusie komt directeur Pim Visser van VisNed, dat de belangen van de kottervissers vertegenwoordigt.

Omdat Britse vissers vooraf was ‘verteld (voorgelogen) dat ze na brexit de Engelse wateren en alle vis daarin voor zichzelf zouden hebben”, gaven de Britten tijdens de onderhandelingen maandenlang geen krimp, schrijft Visser in een opiniestuk in De Telegraaf. ‘Om toch een deal te krijgen gaf de EU last minute veel weg, ten koste van de Nederlandse visserij. Met als gevolg een onrechtvaardige deal, die veel slechter heeft uitgepakt dan wij in onze zwartste scenario’s hadden voorzien.’

‘En die klap”, schrijft Visser, ‘komt aan het eind van een jaar waarin de visprijzen slecht waren vanwege corona, waarin het pulsverbod definitief werd en waarin veel visgebied verloren gaat door de plannen van de Green Deal, met de uitrol van Wind op Zee en de aanwijzing van nog meer natuurgebieden.’

Europese vissers krijgen volgens het brexit-akkoord nog zeker 5,5 jaar toegang tot de Britse wateren, maar mogen wel een kwart minder vis vangen dan voorheen. Visser schat dat het quotum dat wordt overgedragen aan de Britten een waarde heeft van 1,6 miljard euro. ‘Daarvan komt ruim 20 procent voor rekening van de Nederlandse vissers. Die worden dus onevenredig hard getroffen”, aldus de VisNed-directeur.

De EU heeft 600 miljoen euro beschikbaar gesteld om de klap in de visserij op te vangen. Visser hoopt ‘dat Nederland een evenredig deel van het Europese budget toegewezen krijgt om te zorgen dat de visserij, ondanks alle tegenslagen weer perspectief krijgt”.