Geëmotioneerde Merkel: 2020 het moeilijkste jaar als kanselier

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel heeft in haar laatste nieuwjaarstoespraak gezegd dat 2020 met afstand het moeilijkste jaar is geweest in haar ambtstermijn van 15 jaar. Het begin met de vaccinaties tegen het coronavirus maken van 2021 volgens Merkel echter een jaar van hoop. In een zeldzaam betoon van emoties veroordeelde Merkel de anti-lockdownbeweging in haar land. Merkel zei dat ze zich zal laten inenten als het coronavaccin ruim beschikbaar is.

‘Laat me u iets persoonlijks vertellen ter afsluiting: over negen maanden vinden er parlementsverkiezingen plaats en ik zal niet opnieuw meedoen”, aldus Merkel (66), die Duitsland en de EU onder meer door de financiële crisis, de Griekse schuldencrisis en de vluchtelingencrisis navigeerde. ‘Vandaag is daarom naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer dat ik mij in een nieuwjaarstoespraak tot u richt.’ Ze vervolgde: ‘Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg: nooit in de afgelopen 15 jaar hebben we het voorgaande jaar zo zwaar gevonden en nooit hebben we, ondanks alle zorgen en scepsis, met zo veel hoop vooruitgekeken naar het volgende.’

Haar boodschap zal waarschijnlijk de meerderheid van de Duitsers aanspreken, die achter de harde lockdown staat die in Duitsland ongeveer tegelijkertijd met die in Nederland is ingevoerd. De lof die de als natuurkundige opgeleide Merkel kreeg voor de aanpak van de eerste golf, heeft echter gaandeweg plaatsgemaakt voor kritiek omdat haar regering een tweede niet zou hebben weten te voorkomen.

‘Ik kan mij alleen maar voorstellen hoe bitter het moet zijn voor zij die om dierbaren rouwen die hen ontvallen zijn door corona, of zij die moeten vechten tegen de gevolgen van een ziekte terwijl het virus door sommige hopeloze individuen wordt betwist en ontkend”, sprak Merkel. ‘Complottheorieën zijn niet alleen onjuist en gevaarlijk, ze zijn ook cynisch en wreed”, vervolgde ze. ‘Ik word ook ingeënt als ik aan de beurt kom.’