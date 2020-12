Zoeken naar vermisten aardverschuiving Noorwegen gaat door

Zeker elf mensen worden nog vermist na een grote aardverschuiving in het zuiden van Noorwegen die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond, meldt de Noorse zender NRK. Tien mensen raakten volgens de politie gewond, van wie één ernstig. Verschillende gebouwen zijn zwaar beschadigd geraakt of ingestort.

De aardverschuiving trof een wijk in het plaatsje Ask, zo’n 40 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Oslo. De Noorse autoriteiten hebben in de omgeving ruim negenhonderd mensen geëvacueerd. Het zoeken naar de vermisten gaat de hele nacht door, omdat niet kan worden uitgesloten dat er mensen bedolven zijn geraakt. De vermisten zijn mensen uit de buurt, volwassenen en kinderen, die de politie nog niet heeft kunnen bereiken.

De aardverschuiving had een grootte van 700 bij 300 meter. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe die is ontstaan. Het zou gerelateerd kunnen zijn aan het lokale bodemtype die door een waterrijke structuur onstabiel is geworden. Er was de laatste tijd veel regen gevallen.

Solberg

‘Het is een ramp”, zei premier Erna Solberg na haar bezoek aan de getroffen plek in gezelschap van minister van Justitie Monica Maeland. ‘Er kunnen personen vastzitten in het puin, maar we kunnen er niet zeker van zijn omdat het een vakantieperiode is en mensen ook ergens anders kunnen zijn.’

De premier bedankte de reddingswerkers, maar waarschuwde dat de reddingsoperatie lang kan duren. ‘De situatie is zo instabiel dat het momenteel onmogelijk is om op een andere manier te zoeken dan met helikopters.’

Koning Harald

Ook de Noorse koning Harald is flink geschrokken van de aardverschuiving. In een reactie schrijft hij dat het ongeluk ‘een diepe indruk’ heeft gemaakt op hem en de koninklijke familie. ‘Mijn gedachten zijn bij alle mensen die zijn getroffen, gewond zijn, hun huis hebben verloren en nu in angst en onzekerheid leven”, aldus de koning.

De politie heeft bewoners opgeroepen de geëvacueerde zone niet te betreden vanwege de gevaarlijke situatie. Het gevaar bestaat dat er meer huizen instorten, zei de regiomanager van het Noorse bureau voor watervoorraad en energievoorziening NVE. Het is volgens hem de grootste aardverschuiving in de recente geschiedenis van Noorwegen.