‘Onverstandig om nu Nederlands personeel in te zetten in België’

‘Dit is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben niet graag dat de Nederlanders op dit moment komen winkelen. De rest van de tijd zijn die hartelijk welkom, maar nu even niet. En eigenlijk geldt dan hetzelfde voor het personeel”, aldus Van Ranst, die verbonden is aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij wijst erop dat de winkels in Nederland dicht zijn omdat er hier relatief veel meer coronabesmettingen zijn dan in België. ‘Dan hebben we liever dat iedereen, zowel de Belgen als de Nederlanders, even in eigen land blijft.’

BNR wilde de mening van de viroloog horen naar aanleiding van berichten op sociale media dat Nederlandse medewerkers van kledingketen The Sting worden ingezet in filialen in België, onder andere in een drukke winkelstraat in Brussel. The Sting liet per mail aan de radiozender weten dat het gaat om medewerkers die op vrijwillige basis bijspringen in filialen die te maken hebben met onderbezetting. Was die hulp niet gekomen, dan hadden de winkels noodgedwongen hun deuren moeten sluiten.

Volgens Van Ranst is het niet verboden om Nederlands personeel in België in te zetten. ‘We zitten in Europa. Alles wat niet expliciet verboden is, is dan toegelaten. Dat wil niet onmiddellijk zeggen dat alles wat toegelaten is, ook slim is.’

Vakbond FNV zegt in een reactie dat het heel goed is als winkelmedewerkers hierover aan de bel trekken. ‘Gezondheid moet nu echt gaan boven het eenzijdige omzet-denken”, benadrukt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. ‘Grote ketens zoeken de hele coronacrisis al de grenzen op. En nu gaan ze ook letterlijk een grens over. Dit is niet de bedoeling van een lockdown.’