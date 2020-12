Rutte: hou je tijdens jaarwisseling aan alle regels

"De druk op de ziekenhuizen is enorm en als er wel op grote schaal vuurwerk wordt afgestoken, dan heeft dat grote gevolgen voor de zorg", waarschuwt de premier. Ook vreest hij dat de coronacijfers de dagen na oud en nieuw oplopen als mensen zich niet houden aan het maximale aantal bezoekers of de 1,5 meter afstand. "Prachtig dat we begin dit jaar applaudisseerden voor de zorg, maar als je écht wilt helpen, hou je je aan alle voorschriften en steek je geen vuurwerk af. Dat is een dringende oproep aan heel Nederland."

Justitieminister Ferd Grapperhaus waarschuwde ook dat vuurwerk dit jaar echt verboden is en dat men zich aan de regels moet houden. Hij erkent dat het dit jaar waarschijnlijk een "sobere en saaie jaarwisseling" zal worden. "Laten we dat inhalen met een groot feest als Covid voorbij is." Zelf zegt hij deze jaarwisseling thuis te blijven en te gaan scrabbelen met zijn vrouw.