AstraZeneca: alle gegevens vaccin ingediend bij EMA

Farmaceut AstraZeneca heeft alle data over het Covid-19 vaccin dat samen met de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld overhandigd aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat heeft een woordvoerder van de Brits-Zweedse farmaceut gezegd, nadat het EMA had gemeld dat er meer informatie nodig was alvorens het bureau kan overgaan tot goedkeuring van het vaccin voor de Europese Unie.

Het EMA zegt dat er nog aanvullende informatie over de kwaliteit, veiligheid en de effectiviteit van het vaccin noodzakelijk is om een goedkeuring voor de markt te kunnen krijgen. Het bureau heeft AstraZeneca daarom om extra wetenschappelijke informatie gevraagd.

Het geneesmiddelenbureau liet woensdag in een update weten dat er in de afgelopen weken tijdens het zogeheten rolling review vooruitgang is geboekt in de beoordeling van het vaccin, maar dat het waarschijnlijk niet in staat zal zijn om het vaccin komende maand al goed te keuren.

‘AstraZeneca heeft in een continue basis data verstrekt en zal nauw blijven samenwerken met het EMA om de start van een formeel goedkeuringsproces te ondersteunen”, zegt een woordvoerder van de farmaceut.