Ondanks noodverordening toch weer auto in brand in Veen

In de Brabantse plaats Veen is woensdag aan het einde van de middag toch weer een auto in vlammen opgegaan. Er waren verder geen mensen op straat op het moment van de brand, aldus een woordvoerster van de politie.

De brand was op de Witboomstraat, waar ook een aantal van de eerdere autobranden plaatshadden. Daar kwamen vorige week volgens Omroep Brabant veel mensen op af.

In Veen geldt momenteel een noodverordening, omdat het vorige week een aantal avonden achter elkaar erg onrustig was. Meerdere auto’s werden in brand gestoken. Ook maandagavond ging een auto in vlammen op.

Er geldt een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen en mensen mogen geen voorwerpen op zak hebben die als wapen gebruikt kunnen worden. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro. De maatregel geldt tot en met zaterdag 2 januari middernacht.

Het Brabantse plaatsje staat erom bekend dat er rond de jaarwisseling autowrakken in brand worden gestoken, waarbij dat in het verleden uitliep op rellen.