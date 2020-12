Halsema: laat horeca door crisis niet in verkeerde handen komen

Door de crisis lopen Amsterdamse horecazaken in nood het risico in verkeerde handen te vallen. Daarom zijn er in de hoofdstad speciale ondermijningsteams opgezet die gaan onderzoeken of nieuwe eigenaren wel bonafide zijn, heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema laten weten in gesprek met Het Financieele Dagblad.

Volgens haar is het mogelijk dat veel cafés en restaurants het ondanks de steunmaatregelen van de overheid niet gaan redden en noodgedwongen in de verkoop belanden. ‘Ik kan het niet uitsluiten, al is het niet door ons nagestreefd. 8000 horeca-instellingen in een stad is een kwetsbaar aantal”, stelt Halsema in het interview met de krant, dat zaterdag in volledige vorm wordt gepubliceerd. ‘Een bijkomend risico is ondermijning en zwart geld. Anders gezegd: we willen uiteraard de solide ondernemingen behouden en niet dat foute investeerders de zaken in nood overnemen.’

De ondermijningsbrigades zijn in het leven geroepen omdat de gemeente zicht wil houden op de transacties. ‘We doen dat samen met de Belastingdienst en FIOD, om per aanvraag grondig onderzoek te doen en zo de verdachte signalen eerder op te pakken.’ Uit eerdere rapportages vóór corona zou blijken dat meer dan de helft van de horeca onderhands gefinancierd is en daarvan kon bijna de helft worden teruggeleid tot criminele antecedenten.

Tegenover de krant benadrukt Halsema dat Amsterdam meer maatregelen neemt om criminele geldstromen buiten de reguliere economie te houden. ‘Je moet de bevoegdheden hebben om te handelen. Daarom zijn we ook bezig om de hotels vergunningplichtig te maken om de mensen die er achter zitten te kunnen onderzoeken. Net als we eerder hebben gedaan bij de spyshops, souvenirwinkels en de kleine supermarkten.’