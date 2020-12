Europese beurzen sluiten met kleine verliezen

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,2 procent lager op 628,06 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 936,60 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,7 procent. Frankfurt leverde 0,3 procent in. De Duitse beurs blijft op oudejaarsdag gesloten. De markten in Amsterdam, Parijs en Londen zijn donderdag nog een halve dag open.

De Britse toezichthouder MHRA heeft het vaccin dat AstraZeneca samen met de Universiteit van Oxford heeft ontwikkeld, goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 4 januari worden de eerste Britten ingeënt met het nieuwe vaccin, dat goedkoper en makkelijker te bewaren is dan het Pfizer-vaccin. In Londen zakte de farmaceut wel bijna 1 procent. AstraZeneca won een dag eerder al ruim 3 procent.

Brexitdeal

Ook is bekend geworden dat het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met het handelsakkoord dat vorige week werd gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De handelsovereenkomst moet ook nog worden goedgekeurd door het Britse Hogerhuis. Vervolgens zal koningin Elizabeth haar zegen geven aan de deal.

Prosus ging aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak, met een winst van ruim 1 procent. De techinvesteerder profiteerde van een sterke koerswinst van het Chinese internetconcern Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Betalingsverwerker Adyen sloot de rij met een verlies van bijna 2 procent.

MidKap

In de MidKap behoorde luchtvaartcombinatie Air France-KLM tot de staartgroep. Het aandeel leverde een kleine 2 procent aan waarde in. Volgens onderzoeksbureau Cirium heeft de coronacrisis een einde gemaakt aan 21 jaar van passagiersgroei voor de wereldwijde luchtvaartindustrie. Het wereldwijde passagiersverkeer kelderde dit jaar naar schatting met 67 procent en viel daarmee terug tot het niveau van 1999. Sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven was biotechnoloog Pharming met een plus van zo’n 6 procent.

De euro was 1,2283 dollar waard, tegenover 1,2246 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 47,96 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs tot 51,17 dollar per vat.