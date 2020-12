Bijna duizend nieuwe sterfgevallen door Covid-19 gemeld in VK

Het aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk dat binnen 28 dagen na een positieve coronatest werd geregistreerd, is woensdag toegenomen met 981. Dat is het hoogste aantal sinds 24 april van dit jaar. In totaal zijn 72.548 mensen bezweken aan de longziekte Covid-19.

Het aantal nieuwe besmettingen was met 50.023 iets lager dan een dag eerder. Dinsdag registreerden de autoriteiten een dagrecord van 53.135 nieuwe gevallen. Dat was ook een forse stijging ten opzichte van het oude record van een dag eerder, toen 41.385 nieuwe gevallen waren gemeld.