Nog meer gebieden in Groot-Brittannië op slot door coronavariant

De Britse regering heeft opnieuw in meer gebieden van Engeland de strengste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ingevoerd. Deze maatregel is nodig omdat de zeer besmettelijke variant van het virus op meer plekken in het land opduikt.

Eerder golden de strengste maatregelen al voor hoofdstad Londen en het gebied eromheen en sinds tweede kerstdag voor grote delen in het zuiden van het land.

Minister van Gezondheid Matt Hancock maakte bekend dat in de Midlands, het noordoosten van Engeland en delen van het noordwesten en het zuidwesten de zwaarste categorie van maatregelen van kracht worden vanaf 00.01 uur donderdag. Hierbij moeten de winkels dicht en zijn ziekenhuizen gesloten voor andere zorg. Gezinnen mogen geen contact hebben met andere gezinnen. Volgens Hancock valt nu driekwart van de Engelse bevolking onder de strengste maatregelen.

‘De Nationale Gezondheidsdienst (NHS) staat onder ernstige druk. Er liggen op dit moment meer dan 21.000 mensen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus”, zei de minister. ‘Helaas verspreidt de nieuwe variant van het virus zich snel over het grootste deel van Engeland. Het is daarom helaas noodzakelijk om de strengste regels voor een groter gebied in te voeren.’