Wall Street begint met kleine winsten aan handelsdag

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. Het sentiment krijgt steun van het nieuws dat de Britse autoriteiten groen licht hebben gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Verder blijft de aandacht van beleggers op Wall Street uitgaan naar de politieke onderhandelingen over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie in Washington.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 30.432 punten. De brede S&P 500 won ook 0,3 procent, tot 3739 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 12.895 punten.

In de Amerikaanse Senaat wordt nog steeds gesteggeld over het coronasteunpakket van 900 miljard dollar. De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, blokkeerde dinsdag een stemming over een verhoging van steuncheques voor Amerikanen van 600 naar 2000 dollar. President Donald Trump heeft die verhoging geëist en de Democraten in het Congres steunen hem, maar veel Republikeinen in de Senaat liggen dwars.

Verder werd bekend dat de meer besmettelijke ‘Britse variant’ van het coronavirus nu ook in de Amerikaanse staat Colorado bij iemand is aangetroffen. Het gaat om de eerste bekende detectie van het gemuteerde virustype in de Verenigde Staten. Inmiddels zijn er al meer dan 19 miljoen coronabesmettingen vastgesteld in de VS, met meer dan 334.000 doden door het virus.