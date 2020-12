Franse regering onder vuur om ‘traag’ vaccinatieprogramma

In Frankrijk groeit de kritiek op het tempo waarin mensen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. In de eerste drie dagen van de vaccinatiecampagne zouden minder dan 100 mensen zijn ingeënt, terwijl in Duitsland tienduizenden mensen een prik kregen.

Vaccineren ligt in Frankrijk gevoelig. In een recente peiling van Ipsos Global Advisor komt naar voren dat 40 procent van de Franse bevolking zich wil laten inenten tegen het coronavirus. Dat percentage ligt veel hoger in China (80 procent), het Verenigd Koninkrijk (77 procent) en de Verenigde Staten (69 procent).

Frankrijk gebruikt net als andere EU-landen het coronavaccin van Pfizer en BioNtech. De regering geeft prioriteit aan het beschermen van inwoners van verpleeghuizen. Sommige experts uiten kritiek op de uitvoering van dat beleid en ook op sociale media wordt gemord.

Voorzichtig begin

Een bron bij het ministerie van Volksgezondheid benadrukte tegenover persbureau AFP dat er geen probleem is met de bevoorrading. ‘We beginnen voorzichtig. Daarna voeren we het op en gaan we op heel grote schaal vaccineren”, aldus de anonieme medewerker, die benadrukte dat ‘we geen 100 meter sprinten, maar een marathon lopen”. De autoriteiten hebben volgens die bron ook te maken met ‘grote scepsis’ onder de bevolking.

Ook minister Olivier Véran van Volksgezondheid probeerde de kritiek te pareren. Hij zei dinsdagavond op televisie dat de tijd wordt genomen om mensen te overtuigen van de noodzaak zich te laten vaccineren. Hij sprak de verwachting uit dat Frankrijk zijn internationale achterstand eind januari heeft ingelopen.

Niet alleen in Frankrijk wordt volop gediscussieerd over het vaccinatiebeleid. Ook in Nederland klinkt kritiek op de overheid. Voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM Roel Coutinho noemt het ‘verbijsterend’ en ‘ook een beetje beschamend’ dat Nederland als laatste in de Europese Unie begint met vaccineren tegen het coronavirus.