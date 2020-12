11.415 oranje brievenbussen komende dagen afgesloten

Ondanks het vuurwerkverbod van dit jaar zijn de oranje brievenbussen van PostNL op oudejaarsdag afgesloten. ‘Helaas is het opblazen van brievenbussen in deze tijd van het jaar een terugkerend euvel. Ook dit jaar hebben we er weer mee te maken”, zegt een woordvoerster van PostNL. ‘Er zijn al brievenbussen vernield.’

Postbodes brengen donderdag op de slotdag van het jaar de laatste nieuwjaarswensen rond. PostNL bezorgde in december, sinds de lockdown, meer dan 14 miljoen kaarten en brieven per dag. Dat is meer dan het dubbele van een gemiddelde dag. ‘Mensen stuurden massaal een kaartje aan elkaar als gebaar. Er is sprake van een heuse revival.’