Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk is weer open

Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is weer open. De opnamestop bij de spoedeisende hulp is woensdagochtend om 10.00 uur opgeheven. Het ziekenhuis besloot dinsdagavond de deuren te sluiten omdat de afdeling spoedeisende hulp vol lag met coronapatiënten, wachtend op een bed op een verpleegafdeling.

Andere ziekenhuizen hebben dinsdagavond patiënten van het St Jansdal overgenomen en in de nacht kwamen er geen nieuwe coronapatiënten bij.

‘Voor nu is de druk even van de ketel en kan het ziekenhuis weer nieuwe patiënten ontvangen”, laat het ziekenhuis weten. ‘Er is afgelopen nacht veel hulp geweest. Daar is het ziekenhuis heel blij mee. Vannacht zijn meerdere patiënten uitgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden van ons land.’

Spannende situatie

De druk op het ziekenhuis in Harderwijk blijft groot. Het St Jansdal verzorgt anderhalf keer meer coronapatiënten dan een ziekenhuis van deze omvang aankan. Bestuursvoorzitter Relinde Weil sluit niet uit de deuren opnieuw te moeten sluiten. Ze spreekt van een spannende situatie, zeker met de jaarwisseling voor de deur. ‘Hopelijk komen wij niet opnieuw in zo’n vervelende situatie, maar wij sluiten het ook niet uit. Het blijft spannend, want de toestroom van Covid-patiënten is groot.’

Weil hoopt hoopt dat het lukt om op korte termijn landelijk de ziekenhuiscapaciteit voor coronapatiënten te vergroten.