Oxford/AstraZeneca-vaccin ‘veel goedkoper en handiger’

Met de goedkeuring in het Verenigd Koninkrijk van het coronavaccin van de Universiteit van Oxford en de farmaceut AstraZeneca dient zich een belangrijke concurrent aan op de coronavaccinmarkt. Het Britse vaccin kost hooguit 2,5 euro per dosis en kan, net als het drie keer duurdere vaccin Spoetnik V uit Rusland, gewoon in de koelkast worden bewaard.

Het reeds op grote schaal in gebruik genomen Amerikaans-Duitse vaccin van Pfizer/BioNTech is naar schatting vijf keer duurder per dosis en moet diep worden ingevroren op een temperatuur van min 70 graden. In Groot-Brittannië hebben al 600.000 mensen een Pfizer-vaccin gehad. Nu willen de Britse gezondheidsautoriteiten 4 januari beginnen met inentingen met het Britse vaccin. Het land kan voor het einde van maart over in totaal veertig miljoen doses beschikken. Er zijn overigens al zestig miljoen meer doses besteld bij Oxford/AstraZeneca door de Britse overheid.

Volgens de baas van Oxford/AstraZeneca, Pascal Soriot, werkt het vaccin momenteel ook tegen de in Engeland opgedoken nieuwe versie van het coronavirus. Maar er wordt volgens hem constant aan het vaccin gewerkt om op alles voorbereid te zijn.

De betaalde prijzen voor vaccins zijn vaak in nevelen gehuld. De grote farmaceuten willen niet dat openbaar wordt welke kortingen ze bepaalde afnemers hebben gegeven. En klanten zoals de EU of nationale regeringen hebben politieke aarzelingen bij veel ruchtbaarheid over hun peperdure ‘vaccin shoppen’.

Volgens eerder in Belgische media uitgelekte cijfers betaalt de EU zeer uiteenlopende ‘vriendenprijzen’ voor vaccins. Van bijna 1,80 euro voor een dosis van Oxford/AstraZeneca tot bijna 15 euro voor een dosis Moderna. Op een door de BBC gepubliceerde geschatte prijslijst is een vaccin van Moderna 27 euro per dosis. Een dosis van Pfizer/BioNTech kostte de EU naar verluidt 12 euro, terwijl die op de gewone vaccinmarkt 16,30 euro zou moeten kosten.