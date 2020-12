Cryptomunt bitcoin zet opmars voort

De digitale valuta bitcoin zet zijn recente opmars duidelijk voort. De munt werd woensdagmorgen verhandeld voor een recordwaarde van meer dan 28.000 dollar per stuk. Alleen al in december won bitcoin 47 procent aan waarde.

Begin dit jaar was de cryptomunt zo’n 8000 dollar waard, wat tijdens de eerste coronagolf halveerde tot onder de 4000 dollar. Daarna steeg de prijs, vooral in de herfst ging het hard en nu dus aan het einde van het jaar. Ook andere munten als ethereum, litecoin en XRP zitten in de lift.

Sinds medio oktober is de waarde meer dan verdubbeld, mogelijk doordat vermogensbeheerders er brood in beginnen te zien. Ook speelt mee dat klanten van betalingsdienstverlener PayPal met bitcoins kunnen betalen.

De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard.