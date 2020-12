Guido Weijers wil tv-kijkers ‘een normale oudejaars’ geven

Zonder de coronaregels te overtreden heeft de cabaretier met zijn team toch "een mooie manier gevonden" om het gevoel van een oudejaars goed over te kunnen brengen op de kijkers. "Het is zeker spannend, maar we hebben er wel steeds meer vertrouwen in dat het gaat werken."

Over de opnamelocatie wil de cabaretier weinig loslaten: "Dat moeten de mensen op 31 december maar gaan zien." Wel zegt hij dat het een "stand-upcomedyachtige setting" is en dat hij en de productie "de hele trukendoos opengooien" om te zorgen dat er toch een reactie van het publiek thuis komt op wat hij doet. Of dat publiek ook op schermen te zien is, laat hij in het midden. "We hebben daarover wel even getwijfeld, want een vertraging van twee seconden via Zoom werkt niet. Maar als dit wat we nu hebben bedacht niet had gewerkt, had ik het niet gedaan."

Normaal gesproken kon Guido Weijers zijn show vanaf september voor publiek vast oefenen, maar na vijftien try-outs kwam daar door de coronamaatregelen al snel een einde aan. "Straks hoor ik dan 50 of 60 procent van mijn show voor het eerst hardop", zegt hij. "We weten niet hoe het gaat lopen, maar we gaan het in ieder geval proberen. Als het lukt, dan kunnen mensen wel zeggen: hij heeft het toch maar mooi gedaan."