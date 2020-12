Boston verwijdert standbeeld Abraham Lincoln

In de Amerikaanse stad Boston is een standbeeld van Abraham Lincoln weggehaald. Het beeld toont behalve de oud-president ook een voormalige slaaf, die geknield naast hem zit.

Het bronzen beeld is een replica van een beeld in Washington en staat al ruim 140 jaar in Boston. Na een petitie in juni stemde de kunstcommissie van Boston voor het verwijderen van het standbeeld, dat bedoeld was als eerbetoon aan de bevrijding van slaven. Het werd door sommigen echter juist gezien als een vertoon van witte dominantie, meldt CNN.

Het kantoor van burgemeester Marty Walsh laat weten dat het beeld voorlopig naar een opslagplaats gaat. Het is de bedoeling dat de sculptuur in de toekomst wel weer te bezichtigen is, alleen dan op een plek waar de historische context beter tot zijn recht komt, aldus een woordvoerder. De verwijdering van het standbeeld volgt op de massale Black Lives Matter-protesten eerder dit jaar in de Verenigde Staten, die volgden op de dood van de zwarte arrestant George Floyd.

Lincoln (1861-1865) geldt als een van de belangrijkste presidenten van het land. Hij was president tijdens de burgeroorlog in de 19e eeuw en voorkwam dat het agrarische zuiden zich afscheidde. Hij zorgde daarmee ook voor de afschaffing van de slavernij.