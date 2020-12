Coronacrisis zit verdere groei betaalapp Tikkie niet in de weg

Het gebruik van de betaalapp Tikkie is het afgelopen jaar verder toegenomen, ondanks de coronacrisis. Volgens ABN AMRO, de bank achter de populaire app, is er in totaal voor 3,4 miljard euro aan Tikkies betaald. Dat is ongeveer 800 miljoen euro meer dan in 2019.

Tikkie wordt normaal vooral gebruikt bij sociale activiteiten, maar Nederlanders hebben dit jaar ook andere invullingen gevonden. ‘Zo is het avondje uit veranderd in samen thuis genieten van een bezorgmaaltijd en zagen we een toename in de verzoekjes voor boodschappen”, zegt Moreno Kensmil, hoofd marketing voor de app.

Nederlanders maakten zelfs gebruik van Tikkie om coronakosten te splitsen. In de omschrijvingen van betaalverzoekjes stond dan bijvoorbeeld het woord mondkapjes. En het hielp dat veel horecazaken snel overgingen op afhalen of bezorgen. ‘Dan is het makkelijk om je gasten via Tikkie te laten betalen”, aldus Kensmil.

Met de gratis app kunnen particulieren en ondernemers betaalverzoeken sturen via WhatsApp en andere diensten, sms’jes en QR-codes. Op het hoogtepunt van dit jaar werden er 193 Tikkies per minuut betaald, 43 per minuut meer dan de piek in 2019. ABN AMRO zag in de statistieken verder dat ongeveer twee derde de Tikkies binnen een uur werd betaald, en 38 procent al binnen 5 minuten.

Tikkie bestaat sinds 2016 en telt inmiddels meer dan 6 miljoen gebruikers. Alles bij elkaar opgeteld hebben zij in al die jaren al zo’n 7,8 miljard euro afgetikt.