Adviseurs in OMT bijeen over ‘Britse variant’ coronavirus

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak, komt woensdag weer bij elkaar. Het overleg gaat onder meer over de ‘Britse variant’ van het virus, een nieuwe mutatie die onlangs is opgedoken.

De ‘Britse variant’, zo genoemd omdat de mutatie voor het eerst in Groot-Brittannië is vastgesteld, is besmettelijker dan andere versies van het coronavirus. Zeker elf mensen in Nederland hebben de variant opgelopen, maar het werkelijke aantal zou weleens hoger kunnen liggen. Het gevolg van de hogere besmettelijkheid kan zijn dat het aantal nieuwe gevallen voorlopig hoog blijft, en dat kan gevolgen hebben voor de toch al torenhoge druk op ziekenhuizen.

De agenda van de bijeenkomst is niet bekendgemaakt, dus het is niet duidelijk wat nog meer ter sprake komt. Ook is niet bekend wie allemaal bij het overleg aanwezig zijn. Mogelijk praat het OMT ook over de druk op verpleeg- en verzorgingshuizen. Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland hebben gevraagd om hulp van het leger om te voorkomen dat ouderen zelfs de minimale zorg, zoals wassen en het toedienen van medicijnen, misschien niet meer kunnen krijgen.