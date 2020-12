Groningen, Twente en Gelderland hopen op militaire hulp in zorg

Ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland hopen woensdag te horen dat ze militaire hulp krijgen. Defensie praat met instellingen in de drie regio’s om te kijken of ze extra mankracht kunnen krijgen en hoe die het beste verdeeld kan worden. Daarna wil de legerleiding zo snel mogelijk een knoop doorhakken, omdat de hulp meteen nodig is.

De drie regio’s sloegen de afgelopen dagen alarm. De druk op de zorg is zo groot, dat al op korte termijn de minimale zorg niet meer kan worden gegarandeerd. Verplegers hebben dan misschien geen tijd meer om ouderen te wassen, medicijnen toe te dienen en om iemands bloeddruk te meten. Veel zorgmedewerkers hebben zelf corona of zitten in quarantaine omdat iemand uit hun omgeving besmet is. Verpleeghuizen kunnen nauwelijks ouderen overnemen van ziekenhuizen, terwijl ook daar steeds meer patiënten binnenkomen. De zorg dreigt daardoor helemaal vast te lopen.

Defensie heeft ongeveer honderd militairen met een medische achtergrond beschikbaar om te helpen. Eerder was al bekend dat duizend militairen klaarstaan om te helpen bij taken zoals het afnemen van tests of het uitdelen van maaltijden.