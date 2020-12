Een 18-jarige jongeman is dinsdagavond tijdens een ruzie in Heerlen meerdere malen gestoken. Hij liep volgens de politie lichte verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte is aangehouden.

Het voorval was bij een busstation aan de Spoorsingel. Meer mensen waren bij de ruzie betrokken. De politie sluit daarom niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden verricht.