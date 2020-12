Navalni in Rusland beschuldigd van fraude

Rusland begint een onderzoek tegen Aleksej Navalni, een van de meest uitgesproken critici van de Russische president Poetin. Hij zou geld dat is ingezameld voor goede doelen in eigen zak hebben gestoken, zegt een onderzoekscomité van de Russische overheid dinsdag. Het zou gaan om ‘grootschalige fraude”.

Navalni wordt ervan verdacht 356 miljoen roebel (bijna 4 miljoen euro) te hebben uitgegeven dat eigenlijk was bestemd voor meerdere organisaties waarbij hij betrokken is. Het gaat onder meer om organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en het bestrijden van corruptie.

Navalni werd eind augustus ernstig ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Experts stelden later vast dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Hij overleefde die aanslag en kon na 32 dagen worden ontslagen uit een ziekenhuis in de Duitse hoofdstad Berlijn waar hij naartoe was gebracht.

De Kremlincriticus kreeg in 2014 al een voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar voor verduistering van geld bij ondernemingen. Volgens de Russische autoriteiten moest Navalni zich dinsdag in Moskou melden, wilde hij niet het risico lopen alsnog in de cel te belanden wegens schending van de voorwaarden van zijn straf. Maar volgens een woordvoerder van Navalni werkt hij nog in Duitsland aan zijn herstel.