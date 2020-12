Laatste inzameldag vuurwerk Den Haag levert 404 kilo op

Op de laatste inzameldag voor vuurwerk in Den Haag is 404 kilo vuurwerk ingeleverd, laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten. Maandag werd al 207 kilo ingeleverd, dus bij elkaar is in Den Haag 611 kilo binnengekomen bij de actie. Dat is flink meer dan in de andere drie grote gemeenten werd ingeleverd.