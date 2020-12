Thuisbezorgd.nl verwacht extra drukte op nieuwjaarsdag

Met kerst werd er dit jaar meer eten besteld bij restaurants dan een jaar terug. En op 27 december, de dag na kerst, werd ongeveer de helft meer thuisbezorgd in vergelijking met een normale dag.

Nieuwjaarsdag is doorgaans ook een van de drukste dagen van het jaar, aldus een woordvoerder van het bedrijf. ‘We verwachten dat die dit keer nog wat drukker wordt, mede omdat het bedrijf is gegroeid, maar ook omdat je vanwege de maatregelen nu minder bij familie op bezoek kunt.’

Veiligheid bezorgers

Met de jaarwisseling stopt Thuisbezorgd.nl de service rond 20.00 uur ‘s avonds, uit veiligheid voor de bezorgers. Dat was in voorgaande jaren ook al, omdat het bedrijf het na die tijd vanwege het afsteken van vuurwerk niet veilig genoeg achtte. Voor dit jaar zijn er geen verdere aanvullende maatregelen voor de veiligheid van bezorgers genomen. Het kabinet heeft voor deze jaarwisseling een eenmalig vuurwerkverbod afgekondigd.

Er werd met de kerstdagen vooral besteld in de categorieën Aziatisch, bijvoorbeeld Thais, sushi en Indonesisch. Ook burgers en Italiaans, zoals pizza’s en pasta, was gewild. Die categorieën zijn al een aantal jaar erg populair, vertelt de woordvoerder. De salades, pokébowls en vegan bowls zijn al een aantal jaren de hardste groeiers. ‘Met de kerst was dat eigenlijk een beetje hetzelfde.’ Wel werd er voor hogere bedragen besteld. Ook dat is met kerst geen uitzondering. ‘Omdat mensen denken: het is een feestdagen, laten we onszelf extra verwennen.’