Ierland begint als 26e EU-land met coronavaccinaties

In Ierland is dinsdag in ziekenhuizen een bescheiden begin gemaakt met de vaccinatie tegen het coronavirus, melden Ierse media. Ierland is het 26e land in de EU dat met vaccinaties begint, Nederland sluit 8 januari de rij als 27e. De eerste patiënt die het coronavaccin heeft gekregen in Ierland is zoals aangekondigd een oma van 79 jaar oud uit het centrum van Dublin.

In twee hospitaals in de hoofdstad Dublin en een in Cork en een in Galway krijgt een klein aantal mensen een vaccin van Pfizer-BioNTech dat is verstrekt via het Europese vaccinatieprogramma. Het land heeft vooralsnog 10.000 doses ontvangen. Vicepremier Leo Varadkar verwacht in januari de levering van 40.000 doses per week.

Maandag begint een programma om te gaan vaccineren in 580 verpleegtehuizen. Het is de ambitie in het eerste kwartaal van 2021 zeker 3 procent van de bevolking in te enten, aldus Ierse media.