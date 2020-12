Kamer verontwaardigd dat vrouw 7000 euro bijstand moet inleveren

De Tweede Kamer is verontwaardigd dat een vrouw met een bijstandsuitkering ruim 7000 euro moet terugbetalen. De vrouw kreeg boodschappen van haar moeder en had dat volgens de inlichtingenplicht moeten doorgeven. Omdat ze dat niet had gedaan, moet ze nu alle ontvangen bijstand terugbetalen. Zowel de oppositie als de coalitie heeft inmiddels Kamervragen gesteld.