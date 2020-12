Argentinië begint ook met vaccineren

Argentinië is dinsdag begonnen met een inentingscampagne om het gevreesde coronavirus te bestrijden. Onder de eersten die het Russische vaccin Spoetnik V voor het oog van de camera kregen toegediend was de gouverneur van de provincie Buenos Aires, Axel Kicillof. Hij zei tegen plaatselijke media trots te zijn zich voor de vaccinatie in te zetten. De 49-jarige provinciegouverneur behoort niet tot de doelgroep, maar wil de bevolking vertrouwen geven dat er niks mis is met het Russische vaccin van de onderzoekscentrum Gamaleja in Moskou.

Er is veel achterdocht over het middel dat in Rusland relatief snel is goedgekeurd en geregistreerd. Het is ook een relatief goedkoop vaccin. Een prominent lid van de Argentijnse overheidsraad voor wetenschappelijk en technisch onderzoek, Sandra Pitti, heeft in media betoogd dat ze zich beslist niet met Spoetnik V laat injecteren, omdat er veel te weinig over het middel bekend is. Ze heeft de Argentijnse president Alberto Fernández verweten geen flauw benul te hebben waar hij met het Russische spul mee bezig is.

In het buurland Uruguay is in de media een rel ontstaan over het bericht dat Fernández genereus zou hebben aangeboden Uruguay aan het Russische vaccin te helpen. ‘Wie denkt Fernández wel dat hij is, hebben wij hem iets gevraagd?”, vroegen commentatoren zich af. De regering in Montevideo heeft daarom uitdrukkelijk tegengesproken dat ze om dergelijke hulp heeft gevraagd.