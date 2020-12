‘Verplichte coronatest lijkt goed doorgekomen bij reizigers’

De verplichting voor reizigers naar Nederland om een recente negatieve coronatest te laten zien, lijkt vrij goed doorgekomen bij passagiers van vervoersbedrijven. Ze werden de afgelopen dagen dan ook volop geïnformeerd over de eis. In een aantal gevallen konden passagiers niet mee, omdat ze geen test hadden of niet meer tijdig een test konden doen.

Dat valt op te maken na een rondgang langs grote internationale passagiersvervoerders zoals luchtvaartbedrijf KLM, busvervoerder Flixbus en de internationale hogesnelheidstrein Thalys. De verplichting van een zogeheten negatieve moleculaire PCR-test ging dinsdag in.

KLM laat weten dat alle passagiers vooraf zijn geïnformeerd over het meebrengen van een negatieve testuitslag als ze naar of via Nederland reizen. Op Schiphol, waar de uitslag getoond moet worden bij de check-in of bij de gate, verloopt dit goed. Bij de zogeheten buitenstations, dus andere luchthavens, is wel een aantal passagiers tegengehouden. Een woordvoerster kon geen aantallen noemen.

Thalys

Thalys International, de Europese hogesnelheidstrein tussen Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, laat weten ‘nog geen signalen’ te hebben gehoord vanaf de perrons over eventuele problemen door de negatieve testverplichting. In Brussel-Zuid en Paris-Nord was een grote meerderheid van de passagiers goed op de hoogte van de nieuwe regel. ‘Enkele reizigers die geen testresultaat bij zich hadden, toonden begrip voor de situatie”, zo laat ze weten.

Zij konden overigens hun ticket gratis omboeken. Thalys laat weten klanten via meerdere kanalen vooraf op de hoogte te hebben gesteld van de verplichting. Ook moeten ze eerder voor controle aanwezig zijn.

Flixbus

Busvervoerder Flixbus heeft de regels door mails en berichten op de website ‘goed uitgelegd’ aan klanten. ‘Er zijn nu geen signalen van problemen, tot zover verloopt alles vandaag soepel”, aldus een woordvoerster. Daarbij is er ook sprake van een ‘rustige tijd’ qua busvervoer, door het verminderde aanbod vanwege de coronacrisis en de afgenomen vraag.

De chauffeurs hebben een protocol voor eventuele lastige situaties met passagiers. De woordvoerster benadrukt daarbij dat chauffeurs niet zijn opgeleid om de echtheid van documenten te bekijken, niet van persoonsdocumenten en dus ook niet van een testuitslag. ‘Die documenten zijn ook in elk land anders. Mochten ze daar twijfels over hebben, dan kunnen ze makkelijk de autoriteiten inschakelen.’

De verplichting van een negatieve testverklaring van maximaal 72 uur oud geldt voor iedereen die uit een risicogebied naar Nederland wil reizen, per trein, bus of schip. De plicht geldt voor ‘internationaal openbaar vervoer per intercitytrein en voor bovenregionaal grensoverschrijdend busvervoer”, benadrukte het kabinet eerder. ‘Regionaal grensoverschrijdend busvervoer is van de regeling uitgesloten.’