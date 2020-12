Eerste Amerikaanse passagiersvlucht met geplaagde MAX in zicht

Het gaat om een vlucht van Miami naar New York. Aan boord kunnen in totaal 172 passagiers, maar het is onduidelijk of alle stoeltjes bezet zijn. American Airlines wil de MAX dagelijks gaan inzetten tussen Miami International Airport en La Guardia Airport. In januari zou het moeten gaan om 36 vluchten per dag.

Rivaal United Airlines gaat de MAX waarschijnlijk in de loop van het eerste kwartaal weer inzetten. Southwest Airlines mikt op het tweede kwartaal.

Vliegverbod

Vliegen met de MAX was sinds maart 2019 verboden, omdat binnen een kort tijdsbestek twee dodelijke crashes met toestellen van dat type waren gebeurd. Bij die rampen met vluchten van het Indonesische Lion Air en Ethiopian Airlines kwamen 346 mensen om het leven.

Na onderzoek bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens onbedoeld naar beneden drukte. In de nasleep van de vliegtuigongelukken kreeg ook de Amerikaanse toezichthouder FAA scherpe kritiek, omdat de instantie Boeing onvoldoende controleerde en zo de veiligheid van reizigers niet kon garanderen.

Nabestaanden van de crashes vinden overigens nog steeds dat het toestel niet geschikt is om te vliegen, zo lieten ze recent weten. American Airlines is niet de eerste maatschappij die de MAX weer opnieuw inzet. De Braziliaanse luchtvaartmaatschappij GOL voert inmiddels als eerste commerciële maatschappij ter wereld alweer vluchten uit.