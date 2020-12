Modeontwerper Pierre Cardin overleden

Cardin, geboren in 1922 in Italië, woonde in Parijs. In een ziekenhuis in het westen van de hoofdstad is hij overleden, zegt zijn familie. De oorzaak van zijn overlijden is onbekend.

De ontwerper is geroemd om zijn visionaire creaties en couture, maar ook omdat hij modieuze kleding voor een breder publiek toegankelijk wilde maken. Hij werkte onder meer samen met Jean Paul Gaultier, Schiaparelli en Christian Dior. Hij was ook actief als sieraadontwerper.