Gemuteerde variant coronavirus VK in november al in Duitsland

De gemuteerde variant van het coronavirus die onlangs in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, was in november al in Duitsland, hebben Duitse gezondheidsfunctionarissen dinsdag gezegd. De veel besmettelijkere variant is ontdekt bij een patiënt uit het noorden, die uiteindelijk aan de gevolgen van Covid-19 overleed.

Onderzoekers hebben ‘de variant van het B1.1.7-virus bij een in november besmette persoon gevonden”, aldus het ministerie van Volksgezondheid van de deelstaat Nedersaksen in een verklaring. Die variant is dezelfde die ‘verantwoordelijk is voor een groot aandeel in de vastgestelde besmettingen in Zuid-Engeland”, staat ook in die verklaring.

De gemuteerde variant werd aangetroffen bij een oudere patiënt met onderliggende gezondheidsproblemen die uiteindelijk overleed. Zijn echtgenote raakte ook besmet, maar overleefde het. Het koppel is wellicht besmet geraakt nadat hun dochter terug was gekomen van een reis naar Groot-Brittannië medio november, waar ze ‘naar alle waarschijnlijkheid’ is besmet met de nieuwe variant.

Testresultaten

Onderzoeksteams van de Medische School in Hannover hebben vastgesteld dat het de nieuwe gemuteerde variant betreft nadat zij het genoom van het aangetroffen virus in kaart hadden gebracht. De testresultaten zijn bevestigd door onderzoekers van het Charité-ziekenhuis in Berlijn, onder wie de Duitse topviroloog Christian Dorsten. Tot dusver was er in Duitsland één besmettingsgeval met de nieuwe variant bekend, namelijk bij een vrouw die donderdag met het vliegtuig was teruggekomen uit het Verenigd Koninkrijk.

De Britse autoriteiten sloegen eerder deze maand alarm over de de gemuteerde variant van het longvirus, die veel besmettelijker is. Dat leidde ertoe dat veel landen het personenverkeer naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk aan banden legden.

Sindsdien is de nieuwe variant vastgesteld in onder meer Portugal, Frankrijk, Jordanië en Zuid-Korea. Ook in Nederland is de Britse variant teruggevonden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet maandag weten dat die is vastgesteld bij elf personen; vijf uit de regio Amsterdam, vijf uit de regio Rotterdam, en een persoon uit de regio Nijmegen.