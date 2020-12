Rusland en VS rollen gezamenlijk een drugssmokkelnetwerk op

De FSB zei in een verklaring dat de DEA heeft geholpen bij het opsporen en aanhouden van een criminele groep die gespecialiseerd was in het smokkelen van cocaïne van Zuid-Amerika naar Rusland en Europa. De operatie begon in mei dit jaar in Sint-Petersburg en eindigde vorige maand met de ontdekking van een lading cocaïne in de regio van Moskou. De DEA en de Amerikaanse ambassade in Moskou hebben nog niet gereageerd op de bekendmaking van de FSB.

De operatie is een zeldzaam voorbeeld van samenwerking tussen Rusland en de Verenigde Staten. De relatie tussen de twee landen is gespannen. Parlementariërs in Washington beschuldigden Rusland onlangs van een massale cyberaanval op Amerikaanse overheidsinstellingen, al is daar volgens Rusland geen bewijs voor. De Russische president Poetin zei deze maand dat het onwaarschijnlijk is dat de banden met de VS zullen verbeteren onder de aanstaande regering van verkozen president Joe Biden.