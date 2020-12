Oma Annie krijgt eerste coronavaccin in Ierland

De eerste persoon die in Ierland wordt gevaccineerd tegen het coronavirus is een 79-jarige oma uit het centrum van Dublin. Annie, grootmoeder van tien kleinkinderen en sinds oktober weduwe, wordt om 14.20 uur (onze tijd) gevaccineerd, aldus het hoofd van het vaccinatieprogramma professor Brian MacCraith. Hij zei tegen Ierse media dat de vaccinatie ‘het begin van het einde van een afschuwelijke periode is”.

De oma zei in het Saint James Hospital in Dublin dat ze vereerd en opgetogen is om als eerste te worden ingeënt. Dinsdag volgen nog enkele vaccinaties in Dublin, Cork en Galway.

Ierland is in de Europese Unie het 26e land dat begint met vaccineren. Nederland begint als laatste EU-land in januari. Ierland begint met het vaccineren van mensen ouder dan 65 jaar en mensen werkzaam in de medische instellingen of verzorgingstehuizen.