KNRM ziet uitwerking coronamaatregelen in reddingscijfers

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) ziet de effecten van de coronamaatregelen terug in de jaarcijfers. Zo is het aantal mensen dat is gered lager dan in 2019 en voeren er minder boten waar minder mensen opzaten dan een jaar eerder.

In een overzicht van alle cijfers is te zien dat de KNRM wel meer reddingsacties moest uitvoeren dan een jaar eerder, maar dat er minder mensen gered werden. Dat komt volgens de reddingsmaatschappij doordat mensen niet meer in grote groepen mochten samenkomen. Daardoor gingen mensen in kleinere gezelschappen naar het water of weg met de boot.

In het voorjaar waren er beduidend minder reddingsacties nodig dan in voorgaande jaren, dat kwam door de lockdown die toen van kracht was. Alle jachthavens waren dicht, waardoor er weinig boten op het water waren. In de zomer werden dan weer meer watersporters en zwemmers gered. Dat verklaart de KNRM doordat mensen niet of nauwelijks naar het buitenland op vakantie konden en dus in eigen land het water opzochten.

Trainingen afzeggen

Door de coronamaatregelen heeft de KNRM ook veel trainingen moeten afzeggen. Beginnende reddingswerkers hebben daardoor nog niet de juiste training gekregen. Door het afzeggen van onder meer trainingsbijeenkomsten zijn er echter ook weinig coronabesmettingen geweest onder de KNRM-medewerkers. Alle 45 posten bleven constant bemand.

In 2021 zet de KNRM in op het inhalen van trainingen en het voorkomen van ongevallen door voorlichting te geven aan booteigenaren en watersporters.