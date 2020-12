‘Vertragingen na brexit door tekort aan administratief personeel’

Evofenedex kan niet zeggen hoe groot het personeelstekort van administratieverwerkers precies is, maar laat weten dat bedrijven al langer naar declaranten zoeken. Zo staan er veel vacatures open en zijn er meer aanmeldingen voor de declarantenopleidingen. Ook zegt de vereniging ‘signalen uit de markt’ te krijgen dat met name kleine ondernemers moeite hebben om declaranten te vinden.

Daarnaast is een declarant ook niet zomaar opgeleid, aldus een woordvoerster. En bedrijven die deze dienst willen uitbesteden zullen nu ook niet zo makkelijk een alternatief vinden, omdat expediteurs, de kantoren die papierwerk kunnen regelen voor bedrijven, al vol zitten met bestaande klanten.

Drie tot vier maanden

De vereniging gaat uit van drie tot vier maanden vertraging voor bedrijven die niet op tijd het papierwerk op orde kunnen krijgen. ‘Bedrijven zullen in de praktijk ook nog tegen dingen aanlopen”, aldus de zegsvrouw. Ondernemers die hun spullen niet op tijd bij de afnemer krijgen, kunnen een claim verwachten, denkt Evofenedex.

Het is niet bekend hoeveel declaranten er precies zijn in Nederland. Volgens de woordvoerder is het geen beschermd beroep en doet personeel van kleine bedrijven het administratieve werk er vaak naast, terwijl grote bedrijven er soms wel tien man voor in dienst hebben. Evofenedex is naar eigen zeggen een van de grootste opleiders van declaranten in Nederland.