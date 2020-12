Leider Cambodja juicht eerste druppel olie toe

De Cambodjaanse regeringsleider Hun Sen heeft enthousiast bekendgemaakt dat zijn land de eerste druppel olie heeft gewonnen. ‘De eerste druppel olie is geproduceerd en dit is een nieuwe verworvenheid voor de Cambodjaanse economie”, juichte Hun Sen die het land al sinds 1985 vaak met harde hand regeert, op Facebook. ‘Het jaar 2021 komt eraan en ons land heeft een enorme gift ontvangen”, aldus de 68-jarige premier.

Het land van circa 17 miljoen inwoners is een van de armste in het zuidoosten van Azië en hoopt op forse inkomsten dankzij olie. Het heeft een meer dan 400 kilometer lange kust aan de Golf van Thailand waaronder oliereserves liggen. De Amerikaanse onderneming Chevron vond in 2005 al olie voor de kust van Cambodja, maar kon niet tot een akkoord komen met de regering in Phnom Penh over de exploitatie.

De olie waar Hun Sen zo blij mee is, komt uit een olieveld voor de kust van de haven Sihanoukville. De olie wordt gewonnen door de Singaporese onderneming KrisEnergy. Volgens deze onderneming is de oliewinning mede te danken aan de regering van Cambodja die goed geholpen heeft de internationale operatie in de Golf van Thailand mogelijk te maken ondanks alle coronabeperkingen.

Als alles goed gaat rekent KrisEnergy erop dat er in februari 7500 vaten ruwe olie per dag uit het veld gepompt kunnen worden. Het is relatief weinig in vergelijking tot wat de buurlanden Thailand en Vietnam oppompen uit de golf, maar Hun Sen verwacht uit het eerste deel van dit project al een half miljard dollar, bijna 410 miljoen euro.