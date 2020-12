Harris: meer doen voor rassengelijkheid op gebied van gezondheid

De aanstaande vicepresident van de Verenigde Staten, Kamala Harris, vindt dat de Verenigde Staten ‘het beter moeten gaan doen’ in de strijd tegen rassenongelijkheid in de zorg. Haar bericht op Twitter komt nadat een zwarte arts aan Covid-19 overleed die klaagde over de slechte behandeling tijdens haar ziekenhuisopname.

‘Deze tragedie is al te herkenbaar voor zwarte vrouwen in ons hele land, van wie de zorgen en de pijn vaak wordt gebagatelliseerd of genegeerd in ons zorgsysteem”, schreef Harris, die vanaf 20 januari zowel de eerste zwarte als vrouwelijke vicepresident van de VS is. ‘We moeten het beter gaan doen. Onze regering is toegewijd om de strijd aan te gaan met deze schrijnende ongelijkheid op het gebied van gezondheid.’

Harris plaatste haar commentaar naast een tijdschriftartikel over arts Susan Moore, die op 20 december in de staat Indiana overleed, twee weken nadat ze vanuit haar ziekbed berichten op sociale media plaatste over haar behandeling. Moore zei dat ze had moeten ‘smeken’ om een CT-scan en dat haar werd verteld dat ze niet in aanmerking kwam voor een behandeling met het antivirale middel remdesivir, zoals zij zelf wilde.

Veel harder getroffen

Ook stelde Moore dat een witte arts haar ‘s nachts uit het ziekenhuis had willen ontslaan. ‘Dit is hoe zwarte mensen dood gaan als je ze naar huis stuurt en ze niet weten hoe ze voor zichzelf kunnen vechten”, aldus een huilende Moore in een video.

Gezondheidsexperts hebben al meermaals gewaarschuwd dat minderheden in de Verenigde Staten veel harder door de corona-epidemie worden getroffen dan andere Amerikanen. Dennis Murphy, het hoofd van het ziekenhuis in Indiana waar Moore was opgenomen, meldt in een verklaring dat hij naar aanleiding van een eerste evaluatie niet denkt dat de zorg aan Moore ‘in technische aspecten’ tekortgeschoten is. Zowel een intern als een extern onderzoek is nog gaande.