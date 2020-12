Goudprijs stijgt na akkoord lagerhuis VS met hogere coronacheque

Het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden stemde met 275 tegen 134 stemmen voor het voorstel. Ook de Senaat moet over het plan stemmen. Maar daar zijn de Republikeinen in de meerderheid en is het nog onduidelijk of er voldoende steun is.

De goedkeuring van het Huis van Afgevaardigden zette de dollar enigszins onder druk. Door de hogere steuncheque dikt de rekening voor ‘huishoudelijke uitgaven’ in de Verenigde Staten met 464 miljard dollar aan.