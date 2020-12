‘Terugbetalen bijstand bij giften is landelijk probleem’

Het moeten terugbetalen van bijstand na het ontvangen van giften is een landelijk probleem. De wethouder Sociaal Domein van de gemeente Wijdemeren, Rosalie van Rijn, zei dat dinsdag bij het NOS Radio 1 Journaal na ophef over een zaak in haar gemeente.

Een vrouw uit Wijdemeren moet 7000 euro bijstand terugbetalen, omdat haar moeder jarenlang eenmaal per week boodschappen voor haar deed. De vrouw gaf dat netjes door aan de gemeenten en het Inlichtingenbureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vrouw stapte nog naar de rechter, maar die stelde de gemeente in het gelijk.

Van Rijn zegt tegen Radio 1 dat de gemeente volgens de wet heeft gehandeld. Volgens haar ligt het probleem niet bij gemeenten, maar is het veel groter. ‘Er zijn honderden vergelijkbare gevallen in Nederland.’ Ze hoopt dat door de regering en de Tweede Kamer van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de regels te herzien. ‘Het is mooi dat er nu Kamervragen worden gesteld en dat er aandacht voor is. Gemeenten en inwoners lopen hier al langer tegenaan.’

Gemeenten zijn verplicht om geld terug te vorderen als mensen in de bijstand structurele giften krijgen of geld hebben ontvangen voor werk. ‘De rechter heeft ook gezegd dat we naar de wet hebben gehandeld, maar niet alles wat rechtmatig is, is rechtvaardig”, aldus de wethouder. Van Rijn heeft toegezegd dit individuele geval opnieuw te bekijken.