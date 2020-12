Na daling stijgt aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland weer

Na een daling van vier dagen op rij is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland weer iets gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dinsdagochtend meldde het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, 12.892 coronagevallen die in de afgelopen 24 uur zijn gerapporteerd.

Maandag ging het om 10.976 nieuwe gevallen. Donderdag stond de teller op ruim 32.000.

In totaal is het longvirus in Duitsland bij 1.664.726 mensen vastgesteld. Het dodental is in de afgelopen 24 uur met 852 gestegen naar 30.978.