Laatste inzameldag vuurwerk in vier grote gemeenten

Dinsdag is de laatste dag dat mensen vuurwerk kunnen inleveren in Den Haag. Daarmee sluit de inzamelactie van de vier grote gemeenten. Ook vuurwerk dat al illegaal was voor het vuurwerkverbod van dit jaar kon worden ingeleverd.

In Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag kon tot 25 kilo vuurwerk per persoon worden ingeleverd, zonder daar een boete en strafblad voor te krijgen. Bij de actie van die eerste drie gemeenten werd in totaal 598 kilo vuurwerk ingezameld. Dit jaar is het verboden om vuurwerk te verkopen, te bezitten en af te steken. Daarmee hopen gemeenten het aantal gewonden tijdens de jaarwisseling te beperken. Dat moet in coronatijd extra druk op de zorg voorkomen.

Ook verschillende kleinere gemeenten organiseerden een inzamelactie voor vuurwerk. Zo werd in Alkmaar ruim 250 kilo opgehaald in vier dagen tijd.