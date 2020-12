‘Meerderheid Nederlanders vreest onrustige jaarwisseling’

Vooral in Groningen, Zeeland en Drenthe zijn mensen bang voor meer overlast dan andere jaren. In Limburg is het percentage mensen dat zich zorgen maakt het laagst, maar ook daar vreest toch nog 72 procent dat de jaarwisseling uit de hand gaat lopen. Evengoed geeft 61 procent van het totaal aantal ondervraagden aan evenveel zin te hebben in oud en nieuw als normaal.

De 25 veiligheidsregio’s gaven maandagavond aan maximaal voorbereid te zijn op de komende jaarwisseling. Alle verloven van politie, brandweer en andere hulpverleners zijn ingetrokken. Afgelopen weken was het op sommige plekken in het land onrustig, zoals vorige week in het Brabantse Veen. Er werden meerdere auto’s in brand gezet en ook werd vuurwerk afgestoken.

Toch zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat het tot nu toe op de meeste plekken rustiger is dan andere jaren. ‘Maar dat kan ook stilte voor de storm zijn. We houden met alle scenario’s rekening, ook met agressie over het vuurwerkverbod en de coronabeperkingen die juist tijdens de jaarwisseling tot uiting komt.’