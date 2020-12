Rechter: geen borgtocht voor Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell, die in een gevangenis in New York vastzit op verdenking van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein en diens entourage, komt niet op borgtocht vrij. Dat heeft de districtsrechter in Manhattan bepaald.

De rechter zei dat federale aanklagers haar ervan hebben overtuigd dat Maxwell ‘een vluchtrisico vormt’ en dat een borg niet voldoende zekerheid geeft dat zij in de toekomst voor de rechter zal verschijnen.

De 59-jarige Maxwell wilde een borgsom van 28,5 miljoen dollar (23,5 miljoen euro) betalen om de rechtszaak tegen haar volgend jaar in vrijheid te mogen afwachten.

Epstein

De veroordeelde zedendelinquent Epstein beroofde zich vorig jaar in zijn cel van het leven. Maxwell, dochter van de overleden Britse mediamagnaat Robert Maxwell, heeft de beschuldigingen tegen haar steeds ontkend. Maxwell moest in 2016 ook al vragen beantwoorden over haar relatie met Epstein. Ze was toen aangeklaagd door een vermeend slachtoffer van de multimiljonair, Virginia Giuffre. Die beweerde als een ‘seksslaaf’ te zijn behandeld door Epstein. Die rechtszaak tegen Maxwell is uiteindelijk geschikt.

Een eerder borgverzoek van Maxwell werd ook afgewezen vanwege het grote vluchtrisico. Maxwell bleek in bezit te zijn van meerdere paspoorten en grote sommen contant geld.

Het proces tegen Maxwell staat gepland voor juli 2021.