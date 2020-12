Klacht ingediend tegen rusthuis na bezoek besmette hulpsint

Een zus van een aan het coronavirus overleden bewoonster van een woonzorgcentrum in het Belgische Mol dient een klacht in tegen het centrum bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. In het rusthuis was een corona-uitbraak na een bezoek van een besmette hulpsint op 4 december. Sinds zijn bezoek zijn al 24 bewoners aan Covid-19 overleden. Dat melden VTM Nieuws en Het laatste Nieuws maandag.