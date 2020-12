Meeste reizigers op Amerikaanse vliegvelden sinds maart

Amerikaanse luchthavens hebben zondag het grootste aantal passagiers over de vloer gekregen sinds het begin van de virusuitbraak half maart. Volgens de Transportation Security Administration (TSA), die hierover cijfers bijhoudt, reisden er bijna 1,3 miljoen mensen via vliegvelden in de Verenigde Staten.

Het aantal Amerikaanse vliegtuigpassagiers was nog wel ongeveer 50 procent lager dan op dezelfde datum vorig jaar, maar het was toch ook al de zesde keer in tien dagen dat er meer dan een 1 miljoen reizigers werden gesignaleerd. Dit ondanks dat er nog steeds meer coronabesmettingen bijkomen. Ook blijven deskundigen in het land erop aandringen om niet met het vliegtuig op vakantie te gaan.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen laten personeel dat eerder op straat belandde door de coronacrisis, de laatste dagen ook weer terugkeren op hun werk. Het is een van de voorwaarden voor de 15 miljard dollar aan steun die de sector krijgt als onderdeel van het coronasteunpakket van 900 miljard dollar, waaronder president Donald Trump zijn handtekening heeft gezet. Om in aanmerking te komen voor de financiële steun, moeten de luchtvaartmaatschappijen medewerkers die onvrijwillig werden ontslagen weer in dienst nemen.